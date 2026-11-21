В Кузбассе официальное открытие горнолыжного сезона в Шерегеше завершилось большим музыкальным концертом. Напомним, что с утра руководство региона и бизнес-партнеры напомнили о ключевых проектах Шерегеша и рассказали подробности развития курорта.

Однако главным событием для гостей стал фестиваль Шерегеш Фест, который стартовал в 15:00. На поляне собрались тысячи людей. Погода и музыка создали праздничное настроение: зрители активно танцевали и хором подпевали знакомым трекам.

Звездой вечера стал Олег Газманов. Артист поздравил всех с открытием сезона и энергично двигался по сцене. Зрители тепло встретили выступление. Концерт стал ярким завершением официального старта сезона.