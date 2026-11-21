В Кузбассе обновилось руководство сразу в двух ключевых научных структурах. Кадровые перестановки одновременно затронули Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН и региональный научно-образовательный центр "Кузбасс".

Согласно информации на официальном сайте ФИЦ угля, с 18 ноября обязанности директора учреждения исполняет доктор экономических наук Ирина Ганиева. Для научного сообщества региона это назначение не стало сюрпризом: Ганиева – опытный управленец. До этого она несколько лет успешно руководила НОЦ "Кузбасс". В её биографии также есть опыт работы во главе регионального министерства науки и высшего образования (в 2021–2022 годах) и руководство Кемеровским сельскохозяйственным институтом.

После того как Ирина Ганиева перешла на должность в академический институт, сменился и глава НОЦ "Кузбасс". Руководство центром принял Виталий Куприянов, который до этого назначения работал первым заместителем директора организации. Ранее Куприянов возглавлял Агентство по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области, что говорит о ставке на экономическое развитие и внедрение разработок в реальный сектор.

Таким образом, в Кузбассе сформировался новый научный тандем. Ожидается, что такой обмен опытом между прикладным центром (НОЦ) и фундаментальной наукой (ФИЦ угля) позволит эффективнее решать задачи по углехимии и развитию экономики региона, пишет PROKUZBASS.RU.