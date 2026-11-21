В Кемеровской области разворачивается история, шокировавшая общественность. По данным следствия, мужчина "в воспитательных целях" пристегивал ребенка металлической цепью прямо к полу.

По данному факту СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу уже возбудило уголовное дело. Подозреваемый задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Чтобы оградить детей от домашнего насилия, мальчика и его брата изъяли из семьи.

– Ребенок и его брат изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении, – отметили в ИЦ СУ СК России.

Ситуация получила федеральный резонанс. По данным Информационного центра СУ СК России, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Базарову Б.Б. представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Следователи обещают детально изучить все факты жестокого обращения. Расследование находится на особом контроле в центральном аппарате ведомства.