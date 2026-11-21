Экологическое сообщество "Чистое небо" опубликовало результаты измерений, свидетельствующие о сохраняющейся критической ситуации с воздухом в регионе. В Новокузнецке среднесуточное содержание мелкодисперсных частиц PM2.5 составило 65,3 мкг/м³ – это самый высокий показатель в списке. Вторую строчку заняла Чита, где зафиксировали 55,6 мкг/м³. В Кемерово, оказавшемся на третьем месте, концентрация достигла 52 мкг/м³.

Особую угрозу PM2.5 представляют из-за крайне малого размера. Такие частицы способны преодолевать естественные защитные механизмы организма, проникать в глубинные отделы легких и далее в кровь. Их воздействие может приводить к тяжелым заболеваниям органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и развитию онкологических болезней.

К основным источникам загрязнения относятся выбросы крупных промышленных предприятий, плотный поток автомобилей и печи в частных домах. Особенно остро проблема проявляется при безветрии и в периоды действия режима "черного неба".

Пока жители региона продолжают дышать воздухом с высокой концентрацией вредной взвеси, экологи и общественные активисты настаивают на конкретных действиях. Они требуют от органов власти и крупнейших промышленных компаний действенных мер, которые позволят сделать воздух чище, пишет PROKUZBASS.RU.