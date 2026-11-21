В Кузбассе прокомментировали масштабную пропажу багажа, которая произошла 21 ноября. Напомним, около 150 пассажиров, среди которых было много туристов, летевших на открытие горнолыжного сезона в Шерегеш, разом лишились своих чемоданов.

Международный аэропорт Новокузнецка (Спиченково) официально высказался в связи с возникшей ситуацией. По данным пресс-службы воздушной гавани, часть сумок не была доставлена в Новокузнецк из аэропорта отправления по причине превышения коммерческой загрузки воздушного судна.

– Это вынужденная мера, связанная с обеспечением безопасности полёта, – отметили в организации.

Аэропорт Новокузнецка со своей стороны готов оказать содействие в решении вопроса. Пресс-служба просит туристов отнестись к ситуации с пониманием. Чтобы вернуть свои вещи, людям необходимо официально зафиксировать пропажу. На стойке информации в аэропорту всем 150 пассажирам помогут оформить заявления о неприбытии багажа. Это необходимо, чтобы службы понимали, куда и кому доставлять чемоданы, когда они прилетят следующим рейсом.

При этом аэропорт уточнил, что за конкретные сроки доставки отвечает перевозчик. Для получения официальных разъяснений и уточнения времени прибытия вещей туристам рекомендуют обращаться напрямую в авиакомпанию Nordwind, выполнявшую рейс.