В Кузбассе официально стартовал горнолыжный сезон. Журналист VSE42.RU побывал на мероприятии, где губернатор Илья Середюк и представители крупного бизнеса высказались о планах развития курорта.

Одной из главных тем, стал масштаб вложений. Частный капитал кардинально меняет облик Шерегеша.

– В сектор F с 2022 года частных инвестиций вложено 25 млрд и дальше больше, – заявил директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

Лучший горнолыжный курорт России, которым стал недавно Шерегеш, требует соответствующих вложений. Как отмечали областные власти, турист стал более взыскательным: он сравнивает Шерегеш с курортами в Архызе и Красной Поляне, поэтому ему нужны лучшие технологии.

Ранее VSE42.RU также сообщал о планах властей на строительство нового аэропорта в Шерегеше.