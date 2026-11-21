В Ленинске-Кузнецком разыгралась настоящая трагедия. 90-летний старик и его жена остались без миллионов, поверив в сказку о перерасчете пенсии.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, схема была классической. Сначала позвонила "сотрудница Социального фонда" и попросила продиктовать паспортные данные якобы для доплаты к пенсии. Когда дедушка продиктовал цифры, трубку взяла "следователь". Она в панике сообщила, что теперь по этим паспортным данным аферисты пытаются украсть все деньги со счетов.

Чтобы "спасти" накопления, лже-следователь убедила пожилых, что деньги нужно "задекларировать". Пенсионеры достали всё, что копили годами, и упаковали в пакеты.

В 04:30 утра к подъезду приехал курьер.

– Сумма причиненного ущерба составила более 2,6 млн рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Только когда за курьером закрылась дверь, пришло осознание: их просто обвели вокруг пальца.

Полиция сейчас ищет и ту самую "следователя", и курьера. Возбуждено уголовное дело.

К сожалению, в Кузбассе такие случаи не редкость. Ранее VSE42.RU сообщал, что в регионе осудили другого гастролера – "лжеэлектрика" из Новосибирска.