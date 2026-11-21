Старт долгожданного горнолыжного сезона омрачился дорожной аварией. В городских пабликах Новокузнецка распространилась информация о жестком ДТП. Кадрами с места происшествия поделилась подписчица. По её словам, видео снято сегодня, 21 ноября, около 10:00 утра перед селом Учулен по направлению к Шерегешу.

На записи видны последствия серьезного столкновения, где кабину фуры буквально вырвало и отбросило на обочину. В комментариях горожане выразили сочувствие водителям. Однако некоторые пользователи предположили, что причиной ДТП стал ажиотаж на дорогах, когда тысячи людей стремятся на праздник.

– Открыли сезон... Торопыги емае, – написал один из подписчиков.

Напомним, массовый выезд на курорт спровоцировал не только нервозность на дорогах, но и ажиотаж в воздушной гавани. Ранее VSE42.RU сообщал, что в аэропорту Новокузнецка 150 туристов, многие из которых прилетели на открытие сезона, остались без багажа.