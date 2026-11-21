В день открытия горнолыжного сезона губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с журналистами и рассказал о планах на строительство аэропорта в Шерегеше.

По словам главы региона, развитие курорта требует перехода на новый уровень сервиса, так как современный турист стал крайне требовательным. Многие побывали на разных горнолыжных курортах, в том числе и за рубежом, поэтому Шерегеш должен соответствовать самым высоким мировым стандартам. Для этого региону необходима собственная воздушная гавань.

– Природа подарила специальный ландшафт, который можно использовать для взлетно-посадочной полосы, находится он всего лишь в девяти километрах от горнолыжного спуска, – отметил губернатор Илья Середюк.

Проектирование аэропорта уже завершено. В настоящее время проектная документация проходит первый этап – государственную экспертизу. Власти надеются получить положительное заключение в следующем году, чтобы сразу приступить к строительным работам. Конкретные сроки начала стройки объявят после прохождения экспертизы, но целевой ориентир сдачи объекта – 2029–2030 годы.

Финансирование масштабного проекта, по словам властей, будет сложено из трех источников:

Подъездную дорогу, чтобы туристам было комфортно добираться, возьмет на себя областной бюджет.

Вся инфраструктура – аэровокзал, отопление и инженерные коммуникации – ляжет на плечи частного инвестора.

Сама взлетно-посадочная полоса будет профинансирована из федерального бюджета.

По мнению губернатора, такая схема позволит реализовать проект быстро. Новый аэропорт откроет Шерегеш не только для туристов из российских мегаполисов, но и для гостей из-за рубежа.

Ранее VSE42.RU сообщал, что на открытии сезона в Шерегеше открыли новую канатную дорогу. Также известно, о планах развития туристического потока на несколько лет вперед.