В омском Успенском соборе заработала выставка, где смотреть картины не нужно – их нужно трогать. Проект "Собор Сибирских святых" создан специально для тех, кто лишен зрения: благодаря глубокой резьбе по дереву лики святых обретают объем и рассказывают историю через кончики пальцев.

Как сообщает Om1 Омск, автором работ стал местный мастер Павел Минин. Его серия "Прикосновенный образ" – это настоящий пантеон Сибири: здесь и священники, и простые миряне, и мученики, и исповедники.

В прошлом году судьба этих уникальных досок висела на волоске. Коллекцию выставили на продажу, и одну икону уже успели забрать в частные руки. Ситуацию спас благотворительный фонд "Центр Светоч", который успел выкупить остальные работы. Теперь фонд собирает средства, чтобы вернуть ту самую, уже проданную икону, и закрыть серию целиком.

Сохранить работы оказалось делом чести. Сам автор, Павел Минин, получил вторую группу инвалидности по зрению, и вырезать лики с прежней детализацией ему становится физически тяжело.

– Это не только произведения искусства, но и осязаемый мост к духовному наследию для людей с нарушениями зрения, – рассказал директор фонда "Центр Светоч" Егор Минин.

Чтобы научить людей правильно "читать" эти деревянные книги, каждое воскресенье после службы в соборе проводят специальные экскурсии. Увидеть (и почувствовать) выставку в Омске можно до конца января 2027 года, после чего "Центр Светоч" планирует отправить ее в путешествие по всем столицам регионов Сибири.