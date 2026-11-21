Открытие горнолыжного сезона в Шерегеше для полутора сотен туристов началось с квеста по выживанию. Как сообщает SHOT, пассажиры рейса Казань – Новокузнецк (N4753) авиакомпании Nordwind не нашли свои чемоданы. По прилету в Новокузнецк им сообщили, что весь багаж – а это около 150 чемоданов – остался в Казани.

По данным SHOT, ситуация усугубилась, когда люди попытались выяснить судьбу вещей. Дозвониться на горячую линию Nordwind оказалось невозможно – в трубке звучали только короткие гудки. Около 150 ошарашенных пассажиров скоординировали в одну очередь и заставили писать заявления.

Особенно драматично эта ситуация выглядит на фоне сегодняшнего праздника в Шерегеше, ведь многие туристы прилетели именно на открытие сезона. По их словам примерную дату доставки багажа никто не называет.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал, что в Шерегеше открыли новую канатную дорогу, а губернатор рассказал журналистам о стратегии развития курорта.