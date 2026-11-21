Долгожданное открытие горнолыжного сезона в Шерегеше состоялось 21 ноября. Журналист VSE42.RU побывал на мероприятии, где губернатор Илья Середюк рассказал о долгосрочной стратегии развития курорта.

По словам главы региона, к 2035 году Шерегеш должен достичь показателя в 3,5 миллиона туристов за сезон. Сейчас турпоток ежегодно растет на 10–15% благодаря открытию новых склонов, логистических маршрутов и отелей. Власти детально изучают профиль гостя, чтобы понимать, куда двигаться дальше. В распоряжении команды губернатора есть специальный управленческий дашборд, который собирает большие данные о туристах.

– Такую специфику я получаю для того, чтобы анализировать и корректировать программу развития Шерегеша под туриста, который сюда предпочитает приезжать, – отметил глава региона Илья Середюк.

По его словам, портрет типичного гостя уже сформировался: это в основном молодые люди и семейные пары со средним доходом, для которых курорт стал постоянной площадкой для отпуска.

– Горнолыжный курорт Шерегеш уже стал федеральной площадкой для проведения отпуска, и в календаре многих семей появилось уже окошки для проведения отпуска именно здесь, – добавил губернатор.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала об открытии новой канатной дороги "Центральная" в Шерегеше.