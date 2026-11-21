Первые ночные заморозки и гололедица традиционно спровоцировали в Кузбассе сезонную карусель на дорогах. Пока синоптики фиксируют аномально теплую для начала зимы температуру днем, кемеровские автомобилисты уже вовсю пополняют кассу служб эвакуации.

Эксперты популярного сервиса изучили рынок региона. По их данным, спрос на эвакуаторы в октябре 2026 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный скачок произошел в рамках месяца: к октябрю спрос взлетел на 33% относительно сентября. Рынок реагирует оперативно – число самих предложений от водителей спецтехники за год увеличилось на 29%. Минимальная стоимость спасения машины в регионе начинается от 2100 рублей, но итоговый чек зависит от типа авто, дальности и срочности.

– Рост спроса на услуги эвакуаторов отражает общую тенденцию к увеличению числа автомобилей на дорогах России и повышению осознанности автовладельцев, – отметил эксперт Авито Ярослав Воскобойник.

По его словам, люди все чаще предпочитают профессиональную эвакуацию вместо попыток решить проблему самостоятельно, что значительно снижает риски дополнительных повреждений транспорта.