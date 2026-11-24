Ежегодный федеральный Авто Саммит, организованный Авито Авто, прошел в Москве, собрав 1500 участников. Главной темой дискуссии стала эффективность дилерского бизнеса. Эксперты сошлись во мнении, что рост теперь зависит от понимания актуальных потребностей покупателей, оптимизации бизнес-процессов с использованием современных технологий, в том числе ИИ, а также их внедрение в работу команды.

– У лидеров рынка оборачиваемость склада почти вдвое быстрее, чем в среднем по рынку. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учета доходов от допуслуг – на 50% выше, – отметил Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто.

По его словам, за такими результатами стоит системная работа с данными. Искусственный интеллект помогает дилерам управлять складом и ценами, сокращая рутину. Одним из примеров стал ИИ-инструмент "Автопилот продвижения".

Директор по развитию автосалонов КИТ Арсений Леонов подтвердил эффективность технологии, которые одни из первых начали ее использовать:

– В октябре количество обращений выросло на 22,2% по сравнению с сентябрем при сопоставимых расходах на продвижение, – заявил эксперт.

По его словам, это позволило освободить сотрудников от рутины для работы с клиентами.

Пользователи, в свою очередь, заинтересованы в большей прозрачности при выборе автомобиля еще до визита в дилерский центр. По данным Авито Авто, возможность заранее в онлайне проверить историю автомобиля с пробегом и понять справедливость его цены – важные факторы для 73% опрошенных чтобы сделать выбор в пользу покупки у дилера на платформе. Эту потребность в прозрачности помогает закрывать в том числе Автотека. ИИ-рекомендации входят в число наиболее востребованных блоков отчета (54% пользователей изучают эту информацию).

Рынок новых автомобилей тоже постепенно стабилизируется.

– За первые десять месяцев 2026 года спрос вырос на 8%, а средняя цена – на 5% год к году, достигнув в октябре 3,6 млн рублей, – комментирует Никита Ивахненко, директор бизнес-направления "Новые автомобили" в Авито.

Доля российских брендов в предложении выросла до 44%, тогда как китайских – сократилась до 45%. При этом спрос на "китайцев" растет быстрее рынка. Покупатели стали смотреть на более дорогие авто: интерес к сегменту 3–5 млн вырос на 52%, от 5 до 8 млн – на 70,9%.

Востребованность гибридов показала взрывной рост. За год доля контактов с продавцами таких машин увеличилась вдвое, достигнув 8,8%.

На рынке автомобилей с пробегом спрос за январь-октябрь вырос на 9% год к году, при этом предложение стагнировало. Средняя стоимость авто с пробегом составила 1,35 млн рублей.

– Рынок автомобилей с пробегом остается стабильно большим – 6,2 млн регистраций в ГИБДД по итогам года. В 2025 году он вырос на 3%, и по итогам 2026 года мы ожидаем рост на 1–1,5%, – комментирует Андрей Ковалев, директор бизнес-направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Заметны изменения в сегменте китайских авто с пробегом: их доля впервые превысила 7%. Сегодня рынок активно пополняется машинами, купленными новыми в 2023–2024 годах. В результате доля бюджетных предложений (дешевле миллиона) снизилась с 29% до 24%, а доля более свежих и дорогих моделей – выросла.

Сегмент машин с пробегом также показывает рост спроса (+9% за январь-октябрь), хотя предложение стагнирует. Средняя цена подержанного авто зафиксировалась на уровне 1,35 млн рублей. Эксперты отмечают приток свежих китайских машин (до 7% рынка) и сокращение доли бюджетных вариантов.

Ярким событием саммита стало выступление актера, музыканта, автогонщика и амбассадора бренда Николая Фоменко. Он отметил, что площадка трансформируется из доски объявлений в полноценного помощника, где алгоритмы персонализации формируют до половины всех сделок, предлагая пользователям наиболее релевантные варианты. Фоменко подчеркнул, что глубокая аналитика данных позволяет компании создавать продукты, которые действительно решают задачи пользователей.