В Кузбассе вынесли приговор "лжеэлектрику" из Новосибирска. Беловский городской суд отправил 42-летнего рецидивиста в колонию строгого режима на 3 года и 2 месяца за серию мошенничеств в отношении пенсионеров.

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника еще в конце 2024 года после серии заявлений от пенсионеров в Ленинске-Кузнецком и Белово. Следователи установили, что мужчина под видом электрика убеждал пожилых людей купить приборы для контроля напряжения. Он пугал стариков тем, что их дома старые, проводка плохая, и в любой момент может случиться пожар.

В результате пострадали четыре пенсионера. Одной из женщин, которой 86 лет, мужчина умудрился продать сразу четыре прибора за 40 тысяч рублей. Всего от действий афериста пострадали четыре человека.

– Общая сумма ущерба составила 70 000 рублей, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ходе следствия выяснилось, что эти "чудо-приборы" на самом деле стоят около 800 рублей за штуку и они не требуют никакой специальной установки.

Вину в суде мужчина не признал, но следователи собрали доказательства по каждому эпизоду. Суд учел, что мужчина уже был судим за такие же махинации. В итоге "лжеэлектрик" получил реальный срок – 3 года и 2 месяца в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его вернуть все 70 тысяч рублей обманутым пенсионерам.