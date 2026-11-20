На маркетплейсах и в магазинах всё чаще появляется азиатская каулерпа – умибудо, или "морской виноград". Её называют зелёной икрой за россыпь мелких шариков, которые лопаются во рту, а за килограмм просят 6–10 тысяч рублей, рассказала интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" Ольга Редина.

"На самом деле, конечно, это не икра, а водоросль. В ней много витаминов, но их количество зависит от условий выращивания и обработки", – говорит она. Каулерпа содержит пищевые волокна, растительный белок и минералы, много воды и остаётся низкокалорийной.

Ограничить её стоит людям с заболеваниями щитовидной железы: йода в 100 граммах около 30 микрограммов, и при назначенном врачом ограничении пробовать экзотические водоросли без консультации нельзя.

Второй нюанс – соль: каулерпу продают в рассоле или с заправкой, что важно при повышенном давлении и болезнях почек. Нельзя её и тем, у кого аллергия на морские водоросли: если человек её раньше не ел, начинать лучше с маленькой порции.

Высокая цена объясняется капризностью культуры: нужны строгие условия температуры, чистоты воды и света, собранную водоросль несколько суток выдерживают в воде и вручную отделяют "шарики".

Подают её как закуску, добавляют в салаты, суши и блюда с рисом, она сочетается с кунжутом и соевым соусом. Переплачивать ради оздоровительного эффекта диетолог не советует: нужные организму вещества проще и дешевле получать из обычного разнообразного рациона.