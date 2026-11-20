Резкие перепады температуры через ноль – дополнительное испытание для машины: после оттепели и внезапного похолодания образуется наледь, а узлы и электроника получают повышенную нагрузку.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что представляет наибольшую угрозу в ноябре.

"Холод – это всегда дополнительная нагрузка на все системы, потому что они начинают работать в крайнем режиме. Это проверка на прочность", – пояснил эксперт.

Особенно неприятно резкое похолодание после потепления: на поверхностях и отдельных элементах образуется наледь, а скачки температуры могут угрожать и электронике. Впрочем, сам переход через ноль не катастрофа – существенны перепады порядка 20 градусов.

Главную опасность Хайцеэр видит не в морозе, а в реагентах.

"Мы гораздо больше боимся реагентов, которые начинают сыпать на дороги, потому что это по-настоящему агрессивные субстанции, которые сжирают кузов", – подчеркнул он.

Воздействие дорожной химии эксперт сравнил с тем, как реагенты портят новую обувь: нескольких дней в московской зимней слякоти достаточно, чтобы хорошие ботинки потеряли первоначальный вид. С автомобилем, по его словам, происходит похожая история – агрессивные составы действуют на кузов и другие элементы машины.