В новокузнецких пабликах и соцсетях распространяется тревожная публикация от жительницы Куртукова. На видео, снятом еще в прошлом месяце, зафиксирован момент кражи топлива.

Как пишет автор поста, кражи не прекращаются до сих пор. По словам женщины, злоумышленники действуют нагло: они не только сливают топливо, но и ломают крышки бензобаков, а также царапают лакокрасочное покрытие автомобилей.

Жители утверждают, что уже обращались за помощью к участковому уполномоченному, однако ситуация не изменилась. Люди призывают правоохранительные органы наконец принять меры, так как кражи и порча имущества продолжаются.

На видеозаписи, опубликованной анонимным автором, действительно можно заметить, как неизвестный в ночи подходит к машине и, предположительно, сливает горючее.

Напомним, что нестабильность с обеспечением топливом в Кузбассе сохраняется уже длительное время. Ранее VSE42.RU сообщал, федеральная сеть автозаправок ввела ограничения на продажу автомобильного топлива в регионе.

Но также известно о том, что Кузбасс неожиданно оказался среди регионов с самыми низкими ценами на популярные марки бензина.