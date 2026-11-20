Как сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, кузбассовец, решивший воспитывать сына с помощью металлической цепи, отправится в следственный изолятор. Промышленновский районный суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, который истязал своего 10-летнего сына.

По данным Полиции и Следкома Кузбасса, в период с июля по ноябрь 2026 года отец систематически избивал ребенка. Для "воспитания" он использовал брючной ремень и электрический шнур от зарядного устройства. Но издевательства заключались не только в побоях: чтобы сын не сбежал, отец пристегивал его ногу металлической цепью к анкеру, намертво вмонтированному в пол квартиры. Также известно, что мужчина закрывал ребенка в багажнике своего автомобиля.

Точку в этом кошмаре поставил сам ребенок. Мальчик смог позвонить в службу спасения (ЕДДС) и сообщить о происходящем.

– Ребенок по телефону своего брата о произошедшем сообщил в единую дежурную диспетчерскую службу, – отметили в Следкоме Кузбасса.

По данным ведомств, 19 ноября сотрудники полиции, прибывшие по вызову, нашли его в квартире. Ребенок был прикован металлической цепью к полу. Полицейские освободили ребенка и передали его медикам.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Незаконное лишение свободы". В ходе допроса мужчина частично признал свою вину, однако в суде вместе с адвокатом пытался оспорить арест.

Изучив материалы, суд отправил обвиняемого в следственный изолятор на два месяца – до 19 января 2027 года. Сейчас оба ребенка изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. Расследование уголовного дела продолжается.