По данным Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни существенных перемен в погоде в Кузбассе не предвидится. Влияние антициклона сохранится, поэтому осадков в регионе преимущественно не будет, а ветер южных направлений останется от слабого до умеренного. При этом местами возможны туманы, дым и дымка.



Ночи ожидаются слегка морозными: температура опустится до – 5...-10 градусов, местами до – 15. Днем столбики термометров покажут от 0 до – 5 градусов.



С понедельника погода немного изменится: на смену антициклону придет высотный циклон, из-за чего начнутся осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура тоже изменится, но сильных снегопадов и существенного похолодания синоптики не ожидают.



Что касается других регионов, то в Новосибирской области, например, в ближайшие выходные ожидается похолодание. По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, самые низкие температуры придутся на ночь с 21 на 22 ноября. Местами столбики термометров опустятся также до – 15 градусов.



При этом сильные морозы, по оценке синоптиков, пока не означают наступления устойчивой зимы. Об этом пишет пишет Om1 Новосибирск.