Инцидент произошёл в ночное время в сауне на улице Калужской в Новокузнецке. Росгвардейцы прибыли туда после сигнала тревожной кнопки.

– У стойки регистрации сотрудники ведомства обнаружили посетителя, нарушавшего общественный порядок, и задержали 28-летнего жителя Осинников с признаками алкогольного опьянения, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

По предварительной информации, кузбассовец отдыхал в сауне вместе с компанией. Через некоторое время администратор услышала громкий шум и обнаружила повреждённую стеклянную дверь. Когда работница предложила посетителю возместить причинённый материальный ущерб, тот отказался и начал конфликтовать с ней.

Опасаясь дальнейшего развития ситуации, администратор нажала тревожную кнопку и вызвала наряд Росгвардии.

Буйного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, кузбасские сауны регулярно попадают в поле зрения проверяющих органов. Так, недавно в одной из них обнаружили опаснейшие нарушения.