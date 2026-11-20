Проблемы с памятью не всегда означают необратимые изменения в работе мозга. Иногда человек хуже запоминает из-за дефицита витаминов, гормональных сбоев, хронического стресса или недосыпа. В таких случаях ситуацию можно улучшить, если вовремя обнаружить и устранить причину, рассказала Алла Шмычкова интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

"Иногда дело в обратимых вещах – дефицит витаминов, гормональные сбои, хронический стресс, недосып, – а в других случаях важно вовремя начать коррекцию", – объяснила она.

Универсального способа вернуть память не существует: подход зависит от того, чем вызваны нарушения. Поэтому начинать стоит с консультации невролога – он оценит состояние, при необходимости назначит обследования и определит тактику. Самостоятельно ставить диагноз и принимать препараты или витамины наугад нельзя: даже за забывчивостью на фоне усталости могут стоять разные причины.