Сегодня, 20 ноября, депутаты Парламента Кузбасса внесли поправки в региональный закон "Об образовании". Согласно им, дети педагогических работников получают привилегии при поступлении в школы и приёме в детсады.

– Теперь дети сотрудников образовательных организаций имеют право на первоочередной прием в детские сады, а также школы, – сообщают власти.

Решение приняли на очередном заседании регионального парламента во втором и окончательном чтении.

Новая мера поддержки распространяется на детей сотрудников государственных и муниципальных образовательных организаций, работающих на территории региона.

Инициатива законопроекта принадлежит губернатору Кузбасса Илье Середюку.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что сегодня, 20 ноября, депутаты парламента приняли ещё и закон о полном запрете вейпов в Кузбассе.