В Кузбассе стартовало онлайн-голосование за приз "Мисс симпатия" – это первый этап Всероссийского конкурса "Мисс УИС!". Как сообщили в ГУФСИН Кузбасса, поддержать участниц можно на официальном канале ведомства в национальной цифровой платформе "МАКС" по ссылке.

Имя обладательницы приза определят по числу реакций – победу одержит та, чья публикация соберет их больше всех. Прием голосов идет до 10:00 23 ноября 2026 года, так что у болельщиков еще есть время.

Перед этим участницы прошли отборочный этап: из 24 конкурсанток лучшие результаты показали 12 – они успешно справились с тестированием, а также с зачетами по физической, огневой и строевой подготовке.

Финальная часть регионального этапа состоится 25 ноября в ГУФСИН Кузбасса. Там девушки выйдут на сцену, чтобы показать свои таланты жюри и зрителям в творческих испытаниях.