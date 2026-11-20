Хочется пушистого друга, но совсем не радует перспектива снимать шерсть с любимого свитера, выгребать ее из-под дивана и без конца вытирать пыль? Не торопитесь вычеркивать кошку из своих планов, пишет ИА Stavropol.Media.

Для любителей чистоты у природы нашлись породы, с которыми не придется постоянно браться за расческу. Вот пять кандидатов, чья линька почти не дает о себе знать.

Сфинкс

Если шерсть по всему дому – ваш главный кошмар, первым на ум приходит сфинкс. Шерстяного покрова у этих кошек нет совсем, а значит, и линять нечему. Правда, уход никто не отменял: для защиты тела кожа вырабатывает особый секрет. Он образует восковой слой, который нужно регулярно убирать. Чтобы питомец не оставлял пятен на одежде и мебели, его купают или обтирают мягкими салфетками.

Корниш-рекс

У корниша, в отличие от сфинкса, есть эффектная шубка, напоминающая каракуль. Ее образует короткий, мягкий подшерсток с завитками. А вот жестких остевых волос, которые обычно разлетаются по квартире, у этой породы почти нет. Поэтому смена шерсти проходит тихо и незаметно: искать ее следы по дому, скорее всего, не придется.

Девон-рекс

С корнишами девонов легко сравнить по внешности, однако шубка у них еще необычнее. На ощупь она напоминает мягкий плюш или бархат, а по виду бывает волнистой либо просто очень короткой. Благодаря отсутствию жестких волос шерсти выпадает совсем немного. Для семьи с детьми такой питомец – отличный вариант: гладить его приятно, а нежная шубка не раздражает кожу.

Ориентальная кошка

Огромные уши, изящное тело и сходство с маленькой пантерой – так выглядят эти близкие родственники сиамских кошек. Тонкая и очень короткая шерсть у них лежит вплотную к телу. Обходиться без залежей шерсти в квартире помогает прежде всего отсутствие плотного подшерстка. А отдельные выпавшие волоски такие крошечные, что глаз их почти не замечает.

Бурманская кошка

С бурмами привычные представления не работают. Их плотная, удивительно нежная шубка на ощупь словно шелковая. Глядя на нее, легко решить, что шерсть с такого котенка будет сыпаться без остановки. Но впечатление обманчиво: подшерстка у бурманских кошек почти нет, а остевые волоски сидят очень прочно.