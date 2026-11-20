Рост зарплатных предложений в строительной отрасли Кубани объяснили кадровым дефицитом. Политолог и экономист, старший преподаватель КубГУ Иван Чумаков в комментарии "КП"-Кубань" отметил, что отрасль испытывает нехватку работников, поэтому застройщики вынуждены повышать оплату труда – иначе сотрудников не удержать, а непрерывность строительства окажется под угрозой.

– Непроданного жилья много, но строители остаются востребованными. Уже начатые проекты необходимо завершать, – пояснил эксперт.

По словам Чумакова, ситуацию смягчает система проектного финансирования и эскроу-счетов: деньги покупателей поступают застройщику только после выполнения обязательств, что снижает риски обманутых дольщиков. Рынок постепенно адаптируется к падению спроса – новых проектов запускают меньше, а уже начатые объекты достраивают.

Согласно данным "Авито Работы", за январь–октябрь 2026 года средняя зарплата в строительстве Кубани выросла на 31% и достигла 130 902 рублей. Особенно вырос интерес к вакансиям инженеров ПТО – на 104%, а также специалистов КИПиА – на 79%.