Вода еле уходит из раковины, а от сливного отверстия неприятно пахнет? Возможно, в трубе накопились жир, мыльный налёт и частички еды. Сразу бежать за специальным средством необязательно: для начала можно попробовать обычную пищевую соду в паре со столовым уксусом.

Зачем соединять уксус с содой

Когда эти два продукта встречаются, запускается реакция с бурным выделением углекислого газа. Смесь пузырится и пенится, помогая немного разрыхлить неплотные загрязнения. У самой соды есть мягкое очищающее действие, а уксус может помочь с отдельными видами минерального и мыльного налёта.

Но чудес от этого приёма ждать не стоит. Даже громкое шипение не говорит о том, что в трубе возникло сильное давление, которое пробьёт любой засор.

Как устроить сливу домашнюю чистку

Возьмите 4 ст. л. пищевой соды и 1 стакан обычного уксуса крепостью 9%. Засыпьте соду прямо в отверстие слива, следом понемногу влейте уксус. Дайте смеси поработать около 15–20 минут, а затем пропустите через слив побольше горячей воды – только не кипятка.

На заметку: лучше не тянуть до момента, когда вода совсем перестанет уходить. Не оставляйте в раковине пищевые остатки, почаще промывайте сеточку-фильтр и не сливайте туда использованное масло. Если вода по-прежнему стоит, стоит взяться за вантуз или прибегнуть к механической прочистке.

Любопытная деталь: за знакомое шипение соды с уксусом отвечает выделяющийся углекислый газ. Одновременно кислота и щёлочь понемногу нейтрализуются, так что обильная пена вовсе не говорит о том, что смесь в трубе становится всё мощнее. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.