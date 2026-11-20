В Шерегеше подготовили льготные тарифы на канатные дороги для разных категорий туристов. Пенсионеры старше 70 лет смогут кататься со скидкой 50% или даже бесплатно. Специальные предложения также предусмотрены для детей, студентов, ветеранов боевых действий и участников СВО. Об этом сообщили в дирекции курорта.

Так, на подъёмниках "Фристайл" пенсионерам в возрасте от 70 до 74 лет предоставят скидку 50% на любой вид ски-пасса. Для тех, кому исполнилось 75 лет, катание будет бесплатным. На канатных дорогах сектора Е бесплатно смогут кататься все пенсионеры от 70 лет.

Отдельные условия предусмотрены и для других категорий посетителей.

Для участников СВО, ветеранов и людей с инвалидностью:

"Фристайл" – скидка 50% для участников СВО и членов их семей;

"Сектор Е" – скидка 50% для ветеранов боевых действий и участников СВО;

на секторе Е инвалиды I группы могут кататься бесплатно, II группы – со скидкой 50%, III группы – со скидкой 10%.

Для детей:

"Каскад" – бесплатный вход для детей ростом до 125 сантиметров;

"Фристайл" – бесплатный проезд для детей до 10 лет включительно;

"Сектор Е" – бесплатный вход для детей до 7 лет;

для детей от 8 до 14 лет на секторе Е предусмотрен однодневный ски-пасс за 2400 рублей.

Для студентов:

однодневный ски-пасс за 1500 рублей можно приобрести для катания на двухместной кресельной канатной дороге "Синяя", а также подъёмниках БКД-39 и БКД-40.

Новость о пенсионных льготах уже вызвала бурную реакцию в комментариях. Один из пользователей представил, как будут выглядеть заезды возрастных горнолыжников:

– Бабки от 70 накатаются вдоволь на сноуборде. На секторе Е, на горках будут прыгать, аж челюсти вставные подлетать будут.

Напомним, ранее кузбассовцам раскрыли простой способ круто сэкономить на отдыхе в Шерегеше.