"Яндекс Погода" выяснила, что новосибирцам ближе – холод или жара, предложив пользователям проголосовать за один из двух вариантов. Среди участников из Новосибирска с небольшим перевесом победили любители холода: их оказалось 1 108, тогда как жару выбрал 1 031 человек. Своим мнением поделились 2 139 горожан.

Всего опрос объединил 62 368 участников из 67 городов и локаций. В целом симпатии оказались на стороне жары: за неё проголосовали 33 670 человек (54 %). Холод поддержали 28 698 участников (46 %), так что отрыв жары составил 4 972 голоса.

В 40 городах и локациях больше голосов досталось жаре, а в 26 победил холод. Единственная ничья случилась в Новом Уренгое: там каждый вариант получил по 33 голоса. Об этом пишет Om1 Новосибирск.