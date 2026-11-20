Первый инцидент произошёл в ночное время в гостиничном комплексе на улице Бугарева в Новокузнецке. Росгвардейцы прибыли туда после сигнала тревожной кнопки. Администратор сообщила о конфликте между посетителями.

По предварительным данным, компания арендовала номер для совместного отдыха. В какой-то момент между 22-летним местным жителем и его супругой возникла ссора.

– Один из участников компании вступился за женщину, после чего между ним и молодым человеком завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе потасовки задержанный нанес несколько ударов по лицу 43-летнего оппонента, – сообщает управление Росгвардии по Кузбассу.

Прибывшие силовики задержали пьяного мужчину. Он нецензурно выражался и игнорировал замечания. Как уточнили в ведомстве, ранее новокузнечанин уже был судим.

Второй случай произошёл в Мариинске. Вечером за помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя женщина, сообщившая о конфликте с сожителем. Росгвардейцы приехали к частному дому на улице Комсомольской, где задержали 28-летнего местного жителя.

По предварительной информации, пара вместе распивала спиртное, когда между ними произошёл конфликт.

– В ходе ссоры горожанин нанес несколько ударов по лицу своей возлюбленной. После произошедшего женщине удалось покинуть дом и обратиться за помощью, – уточнили в ведомстве.

Ранее кузбассовец неоднократно привлекался к административной ответственности.

Обоих мужчин передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

К сожалению, это не первый подобный инцидент в Кузбассе. Ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в одном из кузбасских баров мужчина сломал девушке лицо ногой. А в кемеровском баре жестоко избили двух посетителей. Позже полиция раскрыла подробности этого конфликта.