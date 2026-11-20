Всего за 2026 год в Новосибирской области выпустили 54 приказа о регулировании численности бурого медведя. Согласно этим документам можно было добыть 120 животных, а на деле отстреляли 70. Такие цифры привёл региональный Минприроды в ответ на запрос Om1 Новосибирск. Там уточнили, что такие мероприятия нужны, чтобы люди не подвергались опасности.

– Сроки осуществления мероприятий по регулированию численности, указанные в приказах, варьируются с мая по ноябрь 2026 года, но не превышают ограничение в 30 дней, установленное Минприроды РФ, – сказали в министерстве.

По данным на 20 ноября, отстрел ещё идёт по двум приказам. В Убинском муниципальном округе можно добыть трёх зверей – разрешение работает до 28 ноября.

Ещё двоих разрешено взять в общедоступных охотничьих угодьях Куйбышевского района, приказ действует до 9 декабря.