В Прокопьевске жертвой интернет-романа стал 68-летний пенсионер, лишившийся более 80 тысяч рублей. По данным полиции Кузбасса, в дежурную часть полиции мужчина обратился после того, как лично убедился в обмане, съездив в аэропорт.

Знакомство произошло в одной из социальных сетей. Новая знакомая представилась военнослужащей, проходящей службу в Америке. После недолгой переписки прокопчанин предложил женщине прилететь к нему в гости.

Мошенница с радостью согласилась, но тут же заявила, что у неё нет средств на билет. Доверчивый мужчина несколькими платежами перевел ей более 80 тысяч рублей. Чтобы успокоить жертву, "невеста" прислала фотографию электронного билета и назвала дату прилета в Новосибирск.

Заподозрив неладное, пенсионер попросил скинуть фото паспорта. Женщина отказалась, сославшись на то, что документы находятся в сейфе у командира части. Тогда мужчина решил проверить всё сам и отправился в аэропорт Новокузнецка.

– Сотрудники аэропорта пояснили мужчине, что такого рейса не существует, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Осознав, что "американская невеста" – это группа мошенников, мужчина написал заявление в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция Кузбасса предупреждает: никогда не переводите деньги интернет-знакомым, даже если они присылают фотографии документов или билетов.

Напомним, ранее VSE42.RU сообщал о похожей истории, где жительница Киселевска познакомилась в соцсетях с "мужчиной из Лондона" и пожалела об этом.