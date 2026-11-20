Режим НМУ, при котором вредные примеси не рассеиваются и остаются в воздухе, в Кузбассе не снимают уже несколько дней. Стало известно, что действие режима "черного неба" снова продлили – на этот раз до 18:00 21 ноября.

В Минприроды Кузбасса напомнили, что неблагоприятные метеорологические условия сохраняются еще с 13 ноября.

– С 13 ноября с 18 часов до 18 часов 18 ноября на территории городских и сельских поселений Кузбасса и г. Кемерово сохранялись неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, кроме Анжеро-Судженского, Тайгинского городских округов, Яшкинского, Яйского, Ижморского, Мариинского, Тяжинского, Тисульского муниципальных округов, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что кемеровчане массово жалуются на качество воздуха: в разных районах города появилась плотная пелена, ухудшилась видимость, а на улицах чувствуется запах гари.