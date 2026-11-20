Кузбассовцы смогут заметно сэкономить на отдыхе в Шерегеше благодаря программе лояльности, которая позволяет вернуть на карту от 20% до 30% стоимости покупок и услуг.

– Чтобы получать кешбэк, необходимо пройти регистрацию и прикрепить свою платежную карту системы "Мир" на сайте региональных Госуслуг, – сообщает дирекция курорта.

После оплаты картой "Мир" туристам из Кузбасса вернется кешбэк.

Сэкономить можно практически на всех основных этапах отдыха – от подъёмников и проката снаряжения до проживания, питания и развлечений.

Где кузбассовцам вернут деньги

Канатные дороги:

"Фристайл" – 30%;

горнолыжный комплекс "Каскад" – 30% на подъёмниках БКД-39, БКД-40, ППКД "Хлебница" и ППКД "Синяя" (с 21 ноября);

сектор Е – 20% на гондольной и кресельной канатных дорогах, траволаторе, бугельном подъёмнике, беби-лифте и в Епарке.

Прокат снаряжения:

сеть прокатов "Экстрим" – 20%.

Кафе и рестораны:

Zubr – 30%;

"Каритшал" – 30%;

Alpen Club – 20%.

Бары и клубы:

"О!Пушка" – 30%;

Alpen Club (караоке-зал и Lounge-bar) – 20%.

Проживание:

"Хижина дяди Саши" – 30%;

"Аляска" – 30%;

"Люди в уюте" – 30%;

Zima – 20%;

"Берлога" – 20%;

"Вояж" – 20%;

Malca – 20%;

"Елена" – 20%.

Детские комнаты:

Alpen Club – 20%.

Экскурсии и туры:

"Шерегеш – Тревел" – 25%;

"Шория" – 20%.

Подробные условия получения кешбэка можно посмотреть по ссылке.

Напомним, завтра, 21 ноября, в Шерегеше состоится мощное открытие сезона – кузбассовцы смогут принять участие в карнавальном спуске и посмотреть концерт Олега Газманова. Ранее редакция VSE42.RU публиковала большой материал, в котором сравнивала Шерегеш с другими курортами, – "Шерегеш vs Алтай – почему курорт Кузбасса с треском проигрывает соседям".