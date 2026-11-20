Жители Кузбасса смогут заметно сократить расходы на отдых в Шерегеше. В дирекции курорта рассказали, что для этого потребуется.
Кузбассовцы смогут заметно сэкономить на отдыхе в Шерегеше благодаря программе лояльности, которая позволяет вернуть на карту от 20% до 30% стоимости покупок и услуг.
– Чтобы получать кешбэк, необходимо пройти регистрацию и прикрепить свою платежную карту системы "Мир" на сайте региональных Госуслуг, – сообщает дирекция курорта.
После оплаты картой "Мир" туристам из Кузбасса вернется кешбэк.
Сэкономить можно практически на всех основных этапах отдыха – от подъёмников и проката снаряжения до проживания, питания и развлечений.
Где кузбассовцам вернут деньги
Канатные дороги:
- "Фристайл" – 30%;
- горнолыжный комплекс "Каскад" – 30% на подъёмниках БКД-39, БКД-40, ППКД "Хлебница" и ППКД "Синяя" (с 21 ноября);
- сектор Е – 20% на гондольной и кресельной канатных дорогах, траволаторе, бугельном подъёмнике, беби-лифте и в Епарке.
Прокат снаряжения:
- сеть прокатов "Экстрим" – 20%.
Кафе и рестораны:
- Zubr – 30%;
- "Каритшал" – 30%;
- Alpen Club – 20%.
Бары и клубы:
- "О!Пушка" – 30%;
- Alpen Club (караоке-зал и Lounge-bar) – 20%.
Проживание:
- "Хижина дяди Саши" – 30%;
- "Аляска" – 30%;
- "Люди в уюте" – 30%;
- Zima – 20%;
- "Берлога" – 20%;
- "Вояж" – 20%;
- Malca – 20%;
- "Елена" – 20%.
Детские комнаты:
- Alpen Club – 20%.
Экскурсии и туры:
- "Шерегеш – Тревел" – 25%;
- "Шория" – 20%.
Подробные условия получения кешбэка можно посмотреть по ссылке.
Напомним, завтра, 21 ноября, в Шерегеше состоится мощное открытие сезона – кузбассовцы смогут принять участие в карнавальном спуске и посмотреть концерт Олега Газманова. Ранее редакция VSE42.RU публиковала большой материал, в котором сравнивала Шерегеш с другими курортами, – "Шерегеш vs Алтай – почему курорт Кузбасса с треском проигрывает соседям".