В Кемерове произошла редкая история: полицейский судился со своим министерством, и суд встал на его сторону.

По версии суда, всё началось с того, что один из жителей города пожаловался в суд. Он заявил, что полиция по ошибке выставила его в оперативный розыск, хотя он был всего лишь свидетелем по делу. Суд согласился с мужчиной и обязал МВД выплатить ему компенсацию за моральный вред. Деньги выплатили из государственного бюджета.

После этого МВД решило вернуть эти деньги. Ведомство подало иск к тому самому сотруднику уголовного розыска, который когда-то написал рапорт на розыск.

– МВД России полагало, что именно действия сотрудника В., инициировавшего постановку гражданина на оперативный учёт без законных оснований, повлекли причинение ущерба казне, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Однако Рудничный суд Кемерова посмотрел на ситуацию иначе. Выяснилось, что рапорт полицейского подписал его начальник. Информацию в базу данных вносил дежурный. А сам факт внесения в розыск произошел еще до того, как на человека завели уголовное дело.

Суд решил, что нельзя винить во всём одного рядового сотрудника, если ошибку допустила вся цепочка руководства и дежурной части. Вины конкретного опера в убытках для бюджета не нашли.

МВД подало жалобу в областной суд, но там решение оставили в силе. Теперь полицейский никому ничего не должен.