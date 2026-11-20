В Кемерове школа №60 имени Юрия Бабанского отметила 105-летие. За более чем вековую историю небольшое учебное заведение превратилось в одну из старейших школ города. Об этом сообщили в мэрии.

История школы началась в ноябре 1921 года. Тогда первые ученики занимались в обычной крестьянской избе в деревне Красный Яр. В начале 1930-х годов здесь обучались всего 62 ребёнка, а знания им передавали только два педагога.

Особое место в летописи школы занимает Великая Отечественная война. В 1941 году директор учебного заведения Иван Алексеевич Аксёнов погиб, защищая Москву. Память о нём и других защитниках Отечества стала частью школьной истории. В 1960–1970-е годы учителя и ученики привозили из походов военные реликвии – так постепенно появился музей боевой славы.

– В 2009 году школе присвоили имя выпускника – Героя Советского Союза Юрия Васильевича Бабанского, участника пограничного конфликта на острове Даманский, – сообщает администрация Кемерова.

Юбилейное торжество проходит сегодня, 20 ноября. В программе – поздравления, встречи выпускников и ветеранов, экскурсии по школьному музею. Для гостей также подготовили концерт с выступлениями юных талантов.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как учитель из Кузбасса покорил Москву и весь мир.