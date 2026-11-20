О ЧП в поселке Тайжина Осинниковского городского округа сообщил информационно-диспетчерский центр жилищно-коммунального комплекса. По его данным, без отопления остались 15 многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности. В этих домах проживают 1239 человек, среди них 308 детей.

К устранению аварии оперативно подключилась бригада ООО "Теплоэнерго", которая работала на месте происшествия. Ход восстановительных работ держало на контроле ГУ МЧС по Кузбассу.

Сейчас в ведомстве уточнили: восстановительные работы завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что родители пожаловались в чате губернатора на серьёзные проблемы с отоплением в одном из детских садов Новокузнецка.