Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали предварительный прогноз погоды в Кузбассе на 21-23 ноября. Регион ждёт "убийственная" смесь из дождя, снега и похолодания до – 16 градусов.

В субботу, 21 ноября, ночью температура составит −3, −8 градусов, местами похолодает до −13. Днём воздух прогреется до −4, +1 градуса. Ночью в отдельных районах возможны небольшой снег и мокрый снег, а днём существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с.

– Местами дымка, дым, туман, гололедица, гололёдно-изморозевые явления, – говорится в прогнозе.

В воскресенье, 22 ноября, морозы усилятся. Ночью столбики термометров опустятся до −6, −11 градусов, местами – до −16. Днём прогнозируют −1, −6 градусов. Ветер останется юго-восточным, 3–8 м/с. Осадков преимущественно не будет, однако на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

А вот в понедельник, 23 ноября, в Кузбасс придёт потепление. Ночью ожидается −5, −10 градусов, местами до −15, зато днём температура поднимется до −1, +4 градусов. Ветер сменит направление с юго-восточного на южное, его скорость составит 3–8 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

Вместе с потеплением изменится и характер осадков: если ночью существенных осадков не ожидается, то днём местами пройдут небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах вновь возможна гололедица.

Тем временем в Москве и Подмосковье до конца ноября ожидается мрачная погода. Синоптик Евгений Тишковец рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня", почему регион накрыло серостью.