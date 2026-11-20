Зимой кожа стоп часто теряет мягкость и начинает шелушиться даже при регулярном уходе, причем причина не только в морозах: сухой воздух в помещениях и трение обуви только усиливают проблему. Одним из простых домашних способов ухода становится маска из спелого банана, которую можно приготовить за пару минут, отмечает ИА SevastopolMedia со ссылкой на "ПРО Город".

Мякоть спелого фрукта без труда ложится на кожу и не требует ни растираний, ни механического воздействия – это удобно, если пятки стали сухими и чувствительными. Правда, ждать, что банан уберет толстый слой огрубевшей кожи, не стоит: специальные средства для стоп он не заменит.

Любопытный факт: на подошвах почти нет сальных желез. Из-за этого кожа стоп лишена естественной жировой смазки, которая защищает остальные участки тела от пересыхания, – поэтому увлажнять пятки так важно.

Готовится маска элементарно. Возьмите один хорошо созревший банан, разомните вилкой до однородного пюре и нанесите на чистые сухие пятки. Держите около 20 минут, затем смойте теплой водой и промокните ноги полотенцем. После процедуры нанесите питательный крем – для сильно пересушенной кожи подойдут составы с мочевиной, которая помогает удерживать влагу и смягчать огрубевшие участки.

Совет: крем лучше наносить вечером, после мытья ног, а сверху надевать хлопковые носки – так средство не сотрется о постельное белье. Металлические терки и попытки срезать огрубевшую кожу самостоятельно лучше оставить в прошлом, а удобная обувь поможет снизить постоянное трение.