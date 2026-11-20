Первый вариант – оливье "Подарок". Салат выкладывают в квадратную форму, плотно утрамбовывают и аккуратно снимают ее, чтобы получился ровный брусок. Сверху его украшают тонкими длинными лентами свежего огурца, уложенными крест-накрест, – они имитируют упаковочную ленту. Завершают композицию пышным бантом из огуречных полосок и веточкой укропа.

Второй способ – елочка из оливье. Из салата формируют высокий конус с помощью пищевой пленки или подходящей формы и хорошо уплотняют, чтобы он не расплылся. Затем конус покрывают мелко нарезанным укропом – он играет роль хвои. "Ветки" украшают зеленым горошком, кубиками моркови, клюквой или зернами граната, а на макушку ставят звезду из моркови.

Третий вариант – новогодний венок. В центр плоского блюда ставят стакан, а вокруг него выкладывают салат, слегка уплотняя и выравнивая края. Стакан аккуратно убирают – в середине остается ровное отверстие. Готовый венок украшают веточками укропа, зеленым горошком и звездочками из вареной моркови. Об этом пишет URA.RU.