Индексация зарплаты – прямая обязанность работодателя по статье 134 ТК РФ. Об этом в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что компании должны компенсировать сотрудникам рост потребительских цен.

– К сожалению, часто случается, что работодатели не индексируют зарплаты. С одной стороны, у нас Трудовой кодекс предусматривает индексацию заработных плат, но механизм обеспечения повышения реального содержания заработной платы прописан не для всех работодателей одинаково, – сказала Бессараб.

Зарплата выше МРОТ или отсутствие внутренних правил перерасчета не освобождают руководство от этой обязанности, пишет Om1 Новосибирск.

Как добиться пересмотра оклада:

1. Изучите документы. Проверьте положение об оплате труда и коллективный договор вашей компании.

2. Подайте письменный запрос. Потребуйте у руководства разъяснить сроки, размер и порядок проведения индексации.

3. Привлеките профсоюз. Обратитесь в организацию, если работодатель отказывается повышать выплаты.

4. Напишите жалобу. При бездействии руководства обращайтесь в Государственную инспекцию труда.