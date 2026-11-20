Почему зимой дышать становится тяжелее? Когда включают отопление, воздух в помещении нагревается, а его относительная влажность падает. В домах с центральными радиаторами она порой снижается до 20% и ниже, хотя зимой комфортным считается уровень 30–45%. При нехватке влаги пересыхают слизистые носа и горла, глаза начинают раздражаться. Особая осторожность нужна семьям с маленькими детьми и людям, страдающим астмой. Об этом со ссылкой на day.ru пишет ИА SevastopolMedia.

Смастерить простейший увлажнитель несложно. Возьмите пластиковую бутылку на 1,5 литра, промойте ее и выберите один из двух вариантов. Первый: проделайте несколько небольших дырок в верхней части, налейте немного воды и закрепите бутылку на радиаторе. Второй: вырежьте сбоку окошко примерно 7 × 10 см и поставьте емкость так, чтобы отверстие смотрело вверх.

Чтобы влага испарялась активнее, пригодится метровый кусок бинта. Один его конец опустите в воду, другой положите на батарею. Ткань будет впитывать жидкость и отдавать ее поверхности радиатора, откуда вода уходит в воздух. Работает это по принципу фитиля: волокна сами тянут воду к сухому участку – без насоса и электричества, а площадь испарения получается больше, чем у простой емкости.

Полезный совет: рядом поставьте гигрометр, который измеряет влажность. Так вы увидите, есть ли от самоделки реальная польза. Следите за показаниями каждый день и подливайте воду по мере испарения. И не гонитесь за максимумом: если влажность перевалила за 60%, емкость лучше убрать.