Кузбасская угольная отрасль в октябре не дотянула до прошлогодних цифр. По информации регионального министерства угольной промышленности, за месяц из региона отправили 14,5 млн тонн угля – на 0,6 млн тонн (или 3,7%) меньше, чем в октябре 2025-го.

Отдельно по экспорту: за рубеж ушло 8,4 млн тонн, что почти на 10% ниже прошлогоднего уровня. При этом не все направления просели. На восток отгрузили 4,785 млн тонн при плане 4,783 млн тонн – чуть больше, чем рассчитывали. На северо-запад ушло 3,5 млн тонн, и это на 19,6% больше, чем год назад.

А вот южное направление рухнуло почти до нуля. Там отгрузили всего 0,02 млн тонн – падение на 98,4% по сравнению с октябрем 2025 года.

Переработка тоже снизилась. Обогатительные фабрики и сезонные установки обработали 11,2 млн тонн угля, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. В общем объеме добычи переработка составила 74,5%.

Ранее VSE42.RU сообщал о многомиллиардных убытках кузбасских угольщиков – за первое полугодие сальдо в отрасли ушло в минус на 88 млрд рублей.

Также известно, что угольный бизнес в регионе регулярно останавливают из-зща грубых нарушений на производстве.