Преподаватель истории и обществознания из школы №14 города Прокопьевска Владислав Лебедь стал одним из победителей XI Международной премии "История в школе: традиции и новации – 2026". Как сообщают областные власти, награждение прошло в Москве, в Доме Российского исторического общества.

– Победа нашего земляка на международном уровне – показатель качества кузбасской педагогической школы. Это иллюстрация комплексного эффекта, который дает системная работа по обеспечению наших школ современным оборудованием и квалифицированными специалистами, – отметили в администрации правительства Кузбасса.

В этом году на конкурс, приуроченный к 160-летию Русского исторического общества, подали заявки 578 человек из восьми федеральных округов России и зарубежных стран. Жюри отобрало 24 лучших педагога из российских регионов и трех – из стран ближнего зарубежья.

Для финала Владислав Лебедь подготовил портфолио и записал видеоурок о том, как Прокопьевск встретил войну и пережил ее. В уроке рассказывается о подвиге жителей города в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Помимо основных занятий, педагог ведет уроки в школьном педагогическом классе и в центре "Сириус. Кузбасс", а также готовит школьников к олимпиадам по истории.

В организации также отметили, что в 2025 году Лебедь стал победителем федерального конкурса на денежное поощрение лучшим учителям России и лауреатом Всероссийского конкурса среди учителей обществознания. А в 2026-м победил на региональном этапе "Учителя года России" и получил серебряный знак "Учитель года Кузбасса".