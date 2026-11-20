В Кемерове сегодня наводят чистоту на улицах. Как сообщает администрация города, на проезжей части работает дорожный пылесос – его заметили на улице Гагарина, Терешковой, а также на Октябрьском и Притомском проспектах.

Пока техника чистит дороги, предприятия озеленения занимаются своими участками. Они прометают дорожки в парках, убирают мусор с газонов, обметают садовые диваны и вывозят все собранное.

Всего на уборку города вышли 189 дорожных рабочих и 95 единиц спецтехники. Работа кипит во всех районах: где-то моют остановки, где-то собирают мусор, где-то посыпают дороги противогололедными материалами.

В Центральном районе особенно тщательно чистят прилотковую часть, остановки и тротуары на улице 9-е Января и Октябрьском проспекте. В Рудничном районе рабочие приводят в порядок тротуары и заездные карманы на проспекте Шахтеров. А на улице Радищева в Заводском районе прилотковую часть убирают вручную.

В Ленинском районе прометают остановки, парковки и подходы к переходам. Там же ремонтируют дождеприемный колодец. В Кировском районе трактор с щеткой чистит тротуары, а на двух улицах – Черняховского и Василия Толстикова – вдоль тротуаров спиливают деревья.

В Лесной Поляне тоже прометают тротуары и собирают мусор с детских площадок. А в Кедровке, Промышленновском, Петровке, Лапичево и на Греческой деревне рабочие вручную чистят детские площадки.

– Уборка на территории Кемерова ведется круглосуточно, – отметили в администрации города.

В выходные предприятия благоустройства тоже выйдут наводить порядок.