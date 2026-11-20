ЕВРАЗ ЗСМК продолжает обновлять остановки общественного транспорта в Кузбассе. В благоустройство городской среды предприятие вложит более 60 млн рублей.
При поддержке комбината уже обновили две автобусные остановки – в Новокузнецке и Шерегеше, а также восемь трамвайных павильонов в Заводском районе Новокузнецка.
Новые конструкции изготовлены из прочного поликарбоната и защищают пассажиров от осадков и ветра. Для дополнительного комфорта автобусные остановки оборудованы светодиодным освещением с датчиками "день-ночь" и потолочными инфракрасными обогревателями. Все устройства безопасны и имеют защиту от влаги.
В ближайшее время установят ещё два павильона на шоссе Космическое – на остановке АТУ. Всего в рамках проекта на юге Кузбасса появятся 32 новых остановки.
– Мы заботимся о комфорте наших сотрудников и всех горожан. В следующем году новые остановочные павильоны также появятся в Центральном районе Новокузнецка: в том числе, на площади Побед, где собирается большое количество пассажиров общественного транспорта, – отметил начальник административно-хозяйственного управления ЕВРАЗ ЗСМК Олег Губарь.