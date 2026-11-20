При поддержке комбината уже обновили две автобусные остановки – в Новокузнецке и Шерегеше, а также восемь трамвайных павильонов в Заводском районе Новокузнецка.

Новые конструкции изготовлены из прочного поликарбоната и защищают пассажиров от осадков и ветра. Для дополнительного комфорта автобусные остановки оборудованы светодиодным освещением с датчиками "день-ночь" и потолочными инфракрасными обогревателями. Все устройства безопасны и имеют защиту от влаги.

В ближайшее время установят ещё два павильона на шоссе Космическое – на остановке АТУ. Всего в рамках проекта на юге Кузбасса появятся 32 новых остановки.