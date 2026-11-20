В США резко подскочил интерес к товарам для выживания и подготовки к разного рода ЧС. По данным ретейлера Survival Frog, за период с 27 октября по 16 ноября его продажи выросли на 450% относительно предыдущих недель – об этом Axios рассказал основатель и гендиректор компании Байрон Уокер.

Большинство тех, кто оформил заказы в последние недели, раньше в этом магазине ничего не покупали. В первую очередь люди запасаются продуктами длительного хранения, включая мясные консервы, а также берут радиоприемники, солнечные генераторы, аккумуляторы и фильтры для очистки воды.

– Похоже, теперь это стало гораздо более массовым явлением. Нельзя включить новости и не услышать о новой кибератаке или технологическом сбое, – сказал Уокер.

Подобные настроения растут и в Европе. Власти европейских стран на фоне рисков ЧС советуют гражданам делать запасы первой необходимости. В частности, Еврокомиссия рекомендовала жителям ЕС быть готовыми самостоятельно обеспечивать базовые потребности в течение первых 72 часов после начала чрезвычайной ситуации.

В Великобритании действуют схожие рекомендации: британцам советуют держать дома запас еды, питьевой воды и всего необходимого на три дня – на случай стихийных бедствий, кибератак и прочих ЧС. Об этом пишет URA.RU.