В красноярском Роспотребнадзоре ответили на вопрос, могут ли магазины устанавливать цену за вес продукта, который продается штучно. Поводом для разъяснения стала история покупателя: он купил в магазине пачку печенья и только дома заметил, что ценник указывал стоимость лишь за 100 граммов. Хотя сладость продается в заводской упаковке и на развес ее не отпускают.

О своей покупке мужчина рассказал в соцсетях краевого ведомства.

В ведомстве подчеркнули: такой подход противоречит закону "О защите прав потребителей". Когда на ценнике указана стоимость за единицу веса, покупатель вправе рассчитывать, что упаковку вскроют и отсыплют ему ровно столько, сколько нужно, – 100, 200 граммов и так далее. Но если продукт продается штучно, в заводской упаковке с заранее известным весом, ценник должен показывать стоимость именно за единицу товара, а не за абстрактные 100 граммов. Об этом пишет Newslab.ru.