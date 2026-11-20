К выбору севка для подзимней посадки стоит отнестись внимательно. Лучше всего подходят два размера. Самая мелкая "овсюжка" диаметром до 1 см плохо лежит и нередко высыхает еще до весны, так что ее разумнее сразу отправить в грунт – урожай будет ранним, хоть и некрупным. Луковицы диаметром 1–1,5 см – это стандарт: именно из них вырастают большие головки, правда, при затяжной холодной весне есть небольшой риск стрелкования.

Важно, чтобы лук успел укорениться до настоящих морозов. Для этого ему нужно 2–3 недели при температуре около +2...+5 °C. В мерзлую землю сажать нет смысла: корни не сформируются, и весной всходов не будет. Почва должна быть умеренно влажной, поэтому при сухой осени бороздки перед посадкой обязательно проливают – в пересохшей земле севок не тронется в рост.

Сажают луковички через десять сантиметров друг от друга, заглубляя на три-четыре сантиметра. Бороздки засыпают рыхлой землей и слегка уплотняют.

Даже на юге зимы непредсказуемы, так что грядку сверху мульчируют сухими листьями, торфом или соломой. Слой должен быть небольшим – 3–5 сантиметров. Если насыпать больше, весной укрытие превратится в плотную корку и молодые ростки не смогут пробиться к свету.

Главный секрет подзимнего лука – в весеннем уходе за мульчей. Как только снег сойдет и почва начнет оттаивать, укрытие сразу аккуратно сгребают. Тогда солнце и тепло быстрее доберутся до грядки, и лук пойдет в рост на пару недель раньше обычного. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.