Первый снег – не время отдыхать от дачных хлопот. Именно с установлением устойчивого снежного покрова смородине нужен лапник: он работает как живая броня для корней. Под еловыми ветками образуется теплая воздушная подушка, и температура там держится ровно даже при сильных перепадах. Земля под укрытием не задыхается и не теряет влагу.

Есть и дополнительная польза. Хвоя постепенно подкисляет почву, оберегает корни от промерзания, а ее запах отпугивает грызунов. Перегнивая, иголки отдают грунту полезные микроэлементы – и летом смородина радует хозяев крупными ягодами, которые по размеру не уступают вишне.

Главное – уложить защиту правильно. Возьмите минимум три ветки и разложите их веером вокруг основания куста: иглы направьте наружу, а толстые концы – к стволу. Слой должен оставаться рыхлым, чтобы воздух свободно циркулировал, поэтому не утрамбовывайте лапник и не стягивайте его веревками. С приходом весны укрытие снимают сразу после того, как сойдет снег, – так земля быстрее прогреется. Отработавшие ветки можно отправить в компост.

И еще один совет: лапник лучше брать на лесопилках или после санитарной рубки, а не обламывать живые деревья в лесу. Это и экосистему сохранит, и убережет от штрафов. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.